Santos é julgado por mais incidentes O Santos corre o risco de perder o direito de jogar no Estádio da Vila Belmiro os jogos contra o Grêmio e Vasco, marcados respectivamente para os dias 5 e 19 de dezembro. É que o clube foi denunciado no parágrafo 1º do artigo 213 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), pelas moedas e o foguete que foram atirados na direção do goleiro Fábio Costa, no dia 6 de outubro, quando Santos e Corinthians empataram por 1 a 1. O caso será julgado nesta terça-feira, a partir das 18h, pela 2ª comissão disciplinar do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). A pena mínima é a perda de um mando e multa de R$ 50 a R$ 500, mas como o Santos é reincidente - já perdeu três mandos em dois julgamentos - deve ser condenado a mandar os seus jogos restantes do Campeonato Brasileiro a 150 quilômetros de sua sede. A defesa será feita pelo responsável pelo departamento jurídico, Mário Mello, que vai alegar que o foguete que queimou a toalha, que estava no gol de Fábio Costa, foi disparado pela torcida corintiana. Porém, a própria comissão técnica santista já trabalha com a possibilidade de ter que voltar a jogar no interior. Dos três estádios utilizados até aqui pelos santistas quando o clube deve que mandar seus jogos fora de Santos, o de São José do Rio Preto foi considerado o melhor, enquanto o de Mogi Mirim está fora de cogitação devido às más condições do gramado. Em segundo lugar está o estádio Eduardo José Farah, de Presidente Prudente, onde o Santos ganhou por 2 a 1, de virada, do Goiás, domingo à tarde, com a presença de 20.344 pagantes. Jogar no interior deixou de ser considerado um prejuízo pelos santistas porque o Santos ganhou nove pontos nos três jogos que foi obrigado a disputar no interior. Em caso de ser punido com a perda de dois mandos e se chegar à última rodada do Campeonato Brasileiro precisando vencer o Vasco para ser campeão, o Santos pode comemorar a conquista no interior, longe de sua torcida.