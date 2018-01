Santos e Leão: continua o impasse Pela primeira vez desde que começou a negociar a renovação de contrato, Leão demonstrou desânimo ao falar da situação, no início da tarde deste sábado, afirmando que não está mais com pressa para resolver o impasse e que a sua preocupação agora passou a ser gozar o que resta das curtas férias. O técnico resolveu mudar a sua maneira de agir diante da falta interesse demonstrada pelo presidente do clube, Marcelo Teixeira, nas duas oportunidades em que os dois se encontraram na sexta-feira: na missa em ação de graças na Igreja Imaculado Coração de Maria, em Santos, no final da tarde, e na festa oferecida pelos patrocinadores aos melhores do Campeonato Brasileiro, à noite, na Capital. Leão começou pedindo R$ 200 mil livres por mês e já reduziu duas vezes a sua proposta, estando agora em R$ 150 mil, enquanto o Santos ofereceu, inicialmente, os mesmos R$ 100 mil livres do contrato atual - termina no dia 31 de dezembro - e depois de três rodadas de negociações teria chegado aos R$ 130 mil livres. Enquanto isso, Teixeira vem repetindo que o acerto está muito próximo. "Já estive ansioso, mas passou. Fui chamado para tirar fotografias ao lado do presidente na festa, mas não falamos sobre o contrato. No final, um assessor da presidência disse que hoje (21), eu seria procurado por telefone pelo presidente para falar sobre o assunto", disse Leão, às 12h20, pelo celular. "Independente do que acontecer, tudo mundo ficou feliz. Agora vou procurar aproveitar as férias, passando o Natal no sítio de um amigo, perto de São Paulo, e o fim-de-ano no litoral norte. Se estou em férias, não tenho que me preocupar com nada do clube. E na reapresentação do grupo, no dia 7 de janeiro, o meu contrato já terá acabado e não terei nem a obrigação de apresentar." Bem antes de o Santos se classificar para disputar as quartas-de-final do Campeonato Brasileiro, Leão elaborou a programação para a pré-temporada, que vai começar no dia 10 de janeiro, em Jarinu, inclusive com a avaliação técnica dos jogadores e mostrando quais as posições carentes do time. Porém, passada uma semana das férias e a 15 do retorno, o presidente parece determinado a vencer o técnico pelo cansaço para que ele aceite o que o clube lhe oferece e ainda não tratou do acerto com os jogadores que vão ficar sem contrato no final do mês, como Júlio Sérgio, Maurinho, Léo e Alberto. A decepção que Leão vem tendo com o Santos foi recompensada com a sua eleição como o melhor técnico do Campeonato Brasileiro e o prêmio que recebeu dos patrocinadores: uma viagem, com acompanhante, a Paris, com tudo pago. "Isso não fazia parte da premiação, mas a Visa abriu uma exceção para mim porque a conquista do Campeonato Brasileiro coincidiu com o 26º aniversário do meu casamento", explicou o técnico. Outro que não pode se queixar da sorte é Alberto, que ganhou R$ 20 mil pelo gol de bicicleta que marcou nos 4 a 2 contra o Corinthians, na fase de classificação, mais R$ 20 mil pelo gol de letra que fez na primeira partida das semifinais diante do Grêmio e mais R$ 100 mil, em razão de o seu gol de bicicleta ter sido eleito o mais bonito da competição.