Santos e Leão fazem nova tentativa O Santos promete para esta segunda-feira uma nova rodada de negociações com Leão, na tentativa de antecipar a renovação do contrato que termina no dia 31. De acordo com informações extra-oficiais, Leão, que ganha R$ 100 mil livres por mês, começou pedindo o dobro e depois de três reuniões parou em R$ 150 mil, o que considera o seu limite, enquanto o Santos oferecia os mesmos R$ 100 mil do contrato atual e já teria chegado aos R4 130 mil. "Vamos telefonar para Leão amanhã (23) cedo e marcar um encontro para o período da tarde, que tanto pode ser em Santos como na Capital. Acredito que as chances de chegarmos a um acordo nas próximas horas são de 80%", avaliou o diretor de futebol Francisco Lopes, neste domingo à tarde. A novela da renovação já cansou Leão. Na segunda-feira, logo após ter sido sondado pelo Palmeiras, o técnico, que também tem excelente proposta para trabalhar no futebol árabe, viajou para Santos e se reuniu com o presidente santista, Marcelo Teixeira. Na saída prometeu decidir no máximo na quarta-feira passada se permaneceria ou não na Vila Belmiro. Teixeira não gostou de suas declarações, porque o contrato do técnico ainda não acabou. No final reunião de quarta-feira, as duas partes cederam muito pouco e quadro era mais para a saída do Leão. Na quinta, Leão baixou pela segunda vez o seu pedido e o Santos melhorou a contraproposta. Quando tudo parecia caminhar bem, na sexta, houve novo retrocesso porque o dirigente não demonstrou o menor interesse em falar de contrato nos dois encontros que teve com o técnico naquele dia: à tarde, durante uma missa em ação de graças, em Santos, e à noite, na festa de premiação do Campeonato Brasileiro, em São Paulo. No sábado, Leão disse que não vai procurar mais ninguém e apenas aproveitar as férias. Os dirigentes também enfrentam problema para acertar com Maurinho, Léo (tem proposta do futebol turco), Alberto (pode ir para o Dínamo de Kiev, para ganhar US$ 3 milhões em quatro anos de contrato) e Júlio Sérgio. Todos ficam sem contrato no dia 31 e vão exigir aumento de salário.