Santos e Palmeiras farão duelo na Copinha A Copa São Paulo de Futebol Júnior definiu nesta quarta-feira os seis primeiros classificados para a terceira fase da competição, que terá como atração o clássico entre Santos e Palmeiras. O Santos garantiu sua classificação ao vencer o CRB-AL por 3 a 1. Diego, Domingos e André marcaram para o time praiano, enquanto Zé Carlos, de pênalti, descontou para os alagoanos. Já o Palmeiras venceu o Primavera pelo mesmo placar. William (2) e Rafael Marques fizeram os gols do Palmeiras, enquanto Souza marcou para o time de Indaiatuba. Outro jogo da terceira fase terá o encontro de paulistas. São Paulo e Santo André se garantiram em cobranças de pênaltis. O Tricolor empatou em 1 a 1 com o Fluminense e venceu na "loteria das penalidades" por 3 a 1. O time do ABC Paulista, após disputa emocionante, venceu o Santo André por 13 a 12 após empate sem gols no tempo normal. Flamengo e Coritiba também vão se enfrentar na seqüência da competição. O Flamengo, após empate em 1 a 1 com o Serra Negra, venceu nos pênaltis por 4 a 3. Os paranaenses não tiveram trabalho para fazer 3 a 1 no Grêmio. Nesta quinta-feira mais quatro jogos pela Copinha: Portuguesa x Comercial, Cruzeiro x Rio Branco, Força x Lençoense e Corinthians x Noroeste.