São Paulo tropeça em casa na Copa do Brasil; assista aos gols

Atualizado em 21/08/2015, às 8h20

Gols e surpresas marcam os jogos de ida das oitavas de final na Copa do Brasil. Nesta quinta, o São Paulo foi surpreendido pelo Ceará, lanterna da Série B, com a derrota por 2 a 1 no Morumbi. Empurrado pelo apoio da torcida, o Santos bateu o Corinthians por 2 a 0 no clássico na Vila Belmiro, na quarta, e pode perder por até um gol de diferença na próxima quarta-feira. Já o Palmeiras fez o dever de casa e superou o Cruzeiro por 2 a 1 no Allianz Parque e agora joga pelo empate na partida de volta.

Apesar da péssima campanha no Campeonato Brasileiro, o Vasco mostrou atitude e bateu o Flamengo por 1 a 0, no Maracanã. O jogo marcou a estreia do técnico Jorginho na equipe cruzmaltina e derrubou Cristóvão Borges no Rubro-negro. Nesta quinta-feira, o Fluminense marcou nos acréscimos e garantiu a vitória sobre o Paysandu por 2 a 1. No Beira-Rio, o Inter ganhou do Ituano por 2 a 0. Já o Atlético-MG, atual campeão, levou um susto e arrancou o empate com o Figueirense por 1 a 1, na quarta, aos 47 minutos do segundo tempo.

Confira os gols das partidas da Copa do Brasil:

SÃO PAULO 1 x 2 CEARÁ

SANTOS 2 x 0 CORINTHIANS

PALMEIRAS 2 x 1 CRUZEIRO

FLAMENGO 0 x 1 VASCO

ATLÉTICO-MG 1 x 1 FIGUEIRENSE

FLUMINENSE 2 x 1 PAYSANDU

INTERNACIONAL 2 x 0 ITUANO