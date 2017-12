Santos e Paraná empatam em jogo chato O Santos completou mais uma etapa da melancólica campanha no Campeonato Brasileiro: empatou com o Paraná por 0 a 0, nesta quarta-feira, no Pacaembu, e completou o quinto jogo sem vitória na competição. O time da Vila Belmiro chegou aos 56 pontos e, como consolo, deve garantir uma das vagas na Copa Sul-Americana de 2006. Este também é o objetivo dos paranaenses, que somam 58 pontos. Ainda bem que não havia torcedores no estádio ? o jogo foi realizado com portões fechados, em razão da punição ao Santos, pela invasão da Vila Belmiro no clássico contra o Corinthians, dia 13 de outubro. Se alguém pagasse ingresso para ver a partida, voltaria bastante irritado para casa, pois os dois times fizeram duelo de baixo nível técnico, com poucas emoções e raras chances de gols. O time de Nelsinho Baptista começou um pouco mais perigoso, atacando bem com Zé Leandro, pela direita. Aos 13 minutos, Luciano Henrique teve uma boa oportunidade quando acertou chute forte, mas viu a bola passar perto do gol. Aos poucos o Paraná melhorou, já que passou a acertar mais passes no meio-campo e a pressionar o adversário. Aos 42, Borges assustou Mauro ao acertar a trave. Apesar de terem criado algumas chances de gols, as duas equipes não mostravam muito interesse no jogo. Esse foi o ritmo do segundo tempo. Desanimado, o Santos quase não ameaçou o goleiro Flávio e ainda deu espaços para o adversário. Aos 15, Beto apareceu no ataque e chutou forte, mas Mauro mandou a escanteio. Dois minutos depois, Borges foi derrubado pelo goleiro na área. Pênalti, que o atacante bateu fraco e facilitou a defesa. A melhor chance do Paraná veio no último minuto, quando Neto cobrou falta e acertou o travessão. Nelsinho Baptista tentou animar a equipe ao dar chance para os garotos Rivaldo e Wendel. Mas nada foi capaz de mudar o panorama. O árbitro Sérgio da Silva Carvalho foi o único que gostou do jogo: deu quatro minutos de acréscimo. Pelo nível da partida, foi até demais.