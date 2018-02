Santos e Paulo César: prazo para acordo O prazo para o Santos definir a situação do lateral-direito Paulo César termina nesta quinta-feira e ainda há a possibilidade de o jogador continuar na Vila Belmiro no ano que vem. É que o Paris Saint-Germain aceitou prorrogar por mais um ano o empréstimo de seu jogador, concordando em continuar pagando metade do salário. Paulo César, porém, quer aumento salarial na parte paga pelos santistas e é isso o que está sendo discutido no momento. Se não houver acordo, Paulo César volta ainda esta semana para a França, para se reintegrar ao Paris Saint-Germain, que já manifestou o desinteresse no aproveitamento do atleta em 2005. No domingo, o clube francês treina e o lateral pode se apresentar no mesmo dia. Paulo César estava encostado no PSG quando os santistas conseguiram o empréstimo até o final deste ano, pagando apenas metade do salário do jogador. O contrato previa prorrogação desde que os santistas assumissem o compromisso salarial por inteiro, mas isso tornaria impossível a renovação porque o salário do atleta, em euros, está muito acima do teto dos clubes brasileiros. As negociações foram iniciadas e os santistas queriam manter as mesmas bases, coisa que o clube francês concordou, mas a surpresa ficou por conta do pedido de aumento. O jogador continua intransigente nessa intenção e revelou quem nem mesmo a permanência de Vanderlei Luxemburgo no comando da equipe e a possibilidade de disputar a Libertadores da América, irão influenciar sua decisão. INDEFINIÇÃO - A renovação dos contratos e a contratação de reforços são dois assuntos que estão sendo mantidos sob completo sigilo na Vila Belmiro. Mesmo assim, a possibilidade do lateral Léo assinar novo contrato é grande e, com Luxemburgo continuando no cargo, Deivid também deverá permanecer. Os dirigentes cuidam, porém de tentar a prorrogação do contrato de empréstimo junto ao Bordeaux por mais seis meses, para que o artilheiro possa disputar também o Brasileiro. Robinho deverá mesmo permanecer até julho, já que o presidente Marcelo Teixeira nem aceita discutir a saída do atacante, contando com ele para a disputa da Libertadores da América. Elano também tem grande probalidade de continuar jogando na Vila Belmiro por mais um ano. O zagueiro André Luís deverá ser a primeira baixa e seus procuradores estão negociando sua transferência para o Benfica ou para o Atlético de Madrid. Seu ciclo na Vila Belmiro terminou quando Vanderlei Luxemburgo promoveu Ávalos à condição de titular nas partidas finais do Brasileiro e o jogador não aceitou essa decisão. Os goleiros Tapias e Júlio Sérgio também deverão sair nos próximos dias.