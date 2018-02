Santos e Pelé: acordo deve mesmo sair As negociações entre o Santos e a Global Team, empresa que tem a participação de Edinho, filho de Pelé, estão avançadas e a parceria para a formação de atletas deverá ser fechada brevemente. A maior pendência ainda está relacionada ao percentual que a empresa terá na venda dos jogadores revelados. Pelo acordo que está sendo discutido, a Global assumirá todo o encargo da formação dos jogadores, como alimentação, alojamento, assistência médica e outros investimentos, livrando o clube desse investimento. Em contrapartida, os santistas cederão um percentual à empresa. Duas situações estão sendo discutidas: a dos atletas que já pertencem ao grupo e os novos. No primeiro caso, o percentual seria menor, atingindo 40% quando se tratar de jogadores revelados pela parceria. Segundo Norberto Moreira da Silva, vice-presidente santista, os investimentos da Global serão bem altos, mas não revelou os valores da transação. Tanto Norberto, quanto o assessor de Pelé, José Fornos Rodrigues, o Pepito, confirmaram as negociações, mas informaram que os entendimentos estão sendo mantidos com Edinho e que Pelé nada tem a ver com esse negócio. Até mesmo porque ele investe no Litoral, um time criado justamente para realizar esse trabalho de descoberta de novos talentos do futebol. Quando o grupo de Pelé dirigia o Santos, ele iniciou o trabalho de treinar os garotos, iniciando a revelação de atletas como Diego e Robinho, que já estavam na Vila Belmiro e ainda eram crianças. No começo de 2.000, Marcelo Teixeira ganhou a eleição e acabou dispensando o rei do futebol, que já estava magoado com as críticas que havia recebido durante a campanha eleitoral no clube. O estremecimento das relações foi grande e só recentemente Pelé voltou a freqüentar a Vila Belmiro, evitando sempre o segundo andar, que é o da diretoria, embora o rancor tenha passado. Em todo esse tempo, Marcelo Teixeira tentou fazer as pazes e pretendia realizar uma grande parceria em que as imagens do Santos e de Pelé iriam caminhar juntas.