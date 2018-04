Santos e Pelé lançam primeiro produto licenciado em conjunto

Mais de 40 anos depois da última partida de Pelé com a camisa do Santos, clube e jogador agora têm o primeiro produto licenciado em conjunto. Nesta segunda-feira, o primeiro item da nova parceria foi lançado. Trata-se de uma miniatura do Rei do Futebol, de 12 centímetros, que chega ao mercado custando R$ 100.

Na semana passada, Santos e Pelé assinaram um acordo vitalício, que permite ao clube e ao ex-jogador licenciarem e desenvolverem produtos com as duas marcas. Ambos receberão royalties pela comercialização dos produtos e a miniatura deve ser só o primeiro.

"Com este contrato, o Santos deve abrir um enorme leque de oportunidades com uma infinidade de produtos não só no Brasil como também no exterior. Vamos começar a licenciar produtos em conjunto com o Pelé e, com isso, teremos uma nova fonte de receitas para o clube", explica Fernando Montanha, gerente de marketing do Santos.