Santos e Pelé vão retratar glórias Mais uma vez a história do Santos vai se cruzar com a de Pelé. Ainda este ano, a cidade vai ganhar o Memorial das Conquistas, que será instalado dentro da Vila Belmiro, e o Museu Pelé, um grande projeto que está sendo construído na Praia do José Menino. A prefeitura irá participar dos dois empreendimentos e o prefeito Beto Mansur (PPB) acha que não haverá concorrência entre eles. "Os dois lugares se completam e poderão fazer intercâmbio de peças em exposições itinerantes." O Memorial das Conquistas será um espaço turístico dentro da Vila Belmiro. O estádio santista é uma forte atração, mas não está preparado para receber os visitantes. Em 20 dias do mês passado, 2.700 pessoas foram conhecer o campo onde jogou Pelé e o time que foi duas vezes campeão mundial inter-clubes. O projeto, revelado esta semana pelo presidente Marcelo Teixeira, prevê um local para exposição dos troféus, bolas, camisas e outros objetos que estão ligados à fase de outro do clube, iniciada no fim da década de 50. Dessa área, os visitantes irão ver o campo de futebol e, na volta, passarão pelo bar temático e pela loja de produtos que levam a marca do Santos. ?Vai ser um esquema como o da Disney", comentou Teixeira. Ele informou que serão investidos R$ 400 mil nesse projeto e os recursos virão da Umbro, fornecedora do material esportivo do clube. O prefeito Beto Mansur informou nesta quarta-feira que a prefeitura vai participar do empreendimento, que deverá estar pronto em setembro. Já o Museu Pelé é um projeto mais amplo, que está sendo desenvolvido pela prefeitura santista na área da plataforma do emissário de esgotos, na praia do José Menino. Deverá custar em torno de R$ 6 milhões e sua inauguração está prevista para outubro, mês do aniversário do Rei Pelé. O acervo será composto pelos objetos usados pelo Atleta do Século em suas conquistas, além de peças de caráter pessoal, como a caixa de engraxate que o garoto Edson Arantes do Nascimento usava em Bauru para ganhar algum dinheiro. Pelé irá explorar o Museu por 25 anos, prazo que pode ser prorrogado por igual período. O projeto do arquiteto Ney Caldatto faz o museu parecer um estádio de futebol e uma coroa, com uma grande bola no centro.