Santos é recebido com festa na Argentina Sob forte esquema de segurança e apoiado por alguns torcedores, a delegação santista desembarcou no aeroporto internacional de Ezeiza, em Buenos Aires, por volta das 18h30 desta terça-feira. Seguindo as recomendações do técnico Emerson Leão, os jogadores tentavam escapar da imprensa. No hotel, todos estão proibidos de falar com a imprensa para evitar declarações que possam instigar a torcida argentina na hora do jogo. "O Santos, apesar de contar com muitos jovens, é um time maduro. Não tememos nada e a pressão não irá nos intimidar", garantiu o meia Diego, um dos mais assediados. Ao invés das provocações dos torcedores argentinos, os jogadores foram surpreendidos por uma festa de um pequeno grupo de santistas. Os torcedores cantaram o hino do clube, gritaram os nomes dos jogadores e também aproveitaram para provocar os torcedores do Boca Juniors. "A recepção foi maravilhosa. Estou muito feliz e temos que retribuir este carinho dentro de campo", reconheceu o lateral Léo, o mais velho do elenco, com 27 anos. "Fizemos um vôo tranqüilo e brincamos muito no avião." O atacante Robinho também se mostrava animado com a recepção calorosa: "Está tudo muito bonito. Eles estão de parabéns." Em meio a festa, dez funcionários contratados pelo Santos, além do reforço da polícia local, se esforçavam para proteger os jogadores e a comissão técnica do assédio. De acordo com informações divulgadas pelo clube, os quatro mil ingressos reservados aos santistas foram vendidos. Mas na tarde desta terça-feira, apenas um grupo com pouco mais de 140 torcedores havia desembarcado em Buenos Aires.