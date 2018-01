Santos e Robert perto de um acordo Em meio às ameaças de abandonar o Clube dos 13, a diretoria do Santos se reúne amanhã com o meia Robert para tentar dar uma boa notícia à torcida. A expectativa é de que a renovação de contrato do jogador, que nos últimos dois anos se tornou o principal nome do grupo santista, seja confirmada. O atleta já havia encaminhado sua proposta ao clube que, por sua vez, elaborou uma contra-oferta. Robert passou o domingo de folga estudando o que foi oferecido e, ao que tudo indica, deve concordar com a renovação. Se disser sim, seu novo contrato deve vigorar até o fim da temporada. "Estou otimista, pois me identifico muito com o clube", afirmou. "Além disso, faltam apenas alguns detalhes nas negociações e acredito que vai dar tudo certo." Paralelamente a isso, os cartolas do Santos se articulam para chegar a um consenso sobre o que fazer em relação ao Clube dos 13. Nos bastidores, o presidente Marcelo Teixeira defende a idéia de abandonar a entidade que reúne os principais clubes do futebol brasileiro. A intenção seria tomar a mesma atitude do Flamengo que, na semana passada, anunciou seu desligamento. No entanto, Teixeira necessita da aprovação do conselho santista. A palavra final será conhecida durante a semana, quando deve ocorrer uma reunião para estudar a situação. A principal alegação para justificar a intenção do time da Vila Belmiro é o valor das cotas de televisão. O Santos não aceita receber menos do que Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Flamengo e Vasco. "Não acredito que isso possa ser contornado em negociações", afirmou o diretor de futebol João Paulo Medina.