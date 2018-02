Santos e São Bernardo se enfrentarão na Copa São Paulo Jr. Santos e São Bernardo disputarão uma vaga na semifinal da Copa São Paulo de Juniores. Os dois times passaram por Atlético Mineiro e Vila Nova-GO nesta sexta-feira pela manhã e agora se enfrentam pelas quartas-de-final do torneio, em jogo que acontecerá no domingo. Apesar dos jogos começaram mais cedo, os torcedores não tiveram do que reclamar. A vitória do Santos sobre o Atlético por 2 a 1 só foi garantida no segundo tempo da partida - disputada em Araraquara, no Estádio da Fonte Luminosa. O atacante santista Bruno Bastelli fez 1 a 0 logo aos 19 minutos do primeiro tempo, mas Aguiar empatou aos 24 minutos do segundo tempo. Aos 37, Henrique fez o segundo gol. Já a classificação do São Bernardo foi mais difícil. A partida com o Vila Nova-GO terminou empatada por 2 a 2, numa surpreendente reação do time da casa, que estava perdendo por dois gols no primeiro tempo (Thiago e Geovane marcaram para o Vila) e conseguiu fazer dois gols com Rafinha, sendo o gol de empate aos 48 minutos do segundo tempo, de pênalti. Na disputa por pênaltis, Wellisson (do Vila) bateu mal no canto e o goleiro Tiago, do São Bernardo, defendeu. Na cobrança seguinte, Rafinha - de novo - beijou a bola, cobrou com categoria e garantiu a classificação. Este jogo foi disputado no Estádio Baetão, em São Bernardo do Campo (SP), que tem gramado sintético. Atualizado às 21h08