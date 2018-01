Santos e São Caetano empatam na Vila Com o empate por 1 a 1 sobre o São Caetano, o Santos se classificou para a próxima fase da Copa Sul-Americana, mas, apesar disso, os santistas devem ter dormido preocupados. Talvez influenciados pelo técnico Emerson Leão, que atribuiu aos árbitros os últimos insucessos da equipe, os jogadores estavam nervosos. Reclamaram demais, fizeram faltas em demasia, jogaram de menos. Robinho foi a exceção. O atacante fez uma excelente partida, que poderia ter sido ainda melhor se ele não tivesse perdido tempo brigando com Serginho, do São Caetano. Quando o jogo começou, parecia que o São Caetano ia sair com tudo para abrir o placar. Mas a pressão demorou pouco ? coisa de quatro, cinco minutos. O Santos foi melhor no primeiro tempo. Robinho apareceu bastante, nos dois lados do campo, armou jogadas, arriscou e, por pouco, não fez um gol antológico. Nada contra o São Caetano, mas pelo bem do esporte, bem que a bola poderia ter entrado aos 18 minutos. Recebeu de William e, mesmo de longe, Robinho viu o goleiro adiantado e tocou por cima... bateu na trave esquerda de Sílvio Luiz. O Santos merecia estar na frente. Sendo assim, Alex fez justiça ? aos 33, aproveitando lance iniciado por Léo: 1 a 0. O São Caetano, que assistiu ao jogo no primeiro, voltou disposto a virar no segundo tempo. Empatou logo aos 5, com Adhemar batendo falta. Fábio Costa não consegiu espalmar: 1 a 1. Tirando o lance do gol, o time do ABC não fez quase mais nada. O Santos era melhor, levava em banho-maria o jogo, mas cresceu depois dos 30 minutos, quando ficou com dois atletas a mais. Primeiro, Marco Aurélio, contundido, deixou o campo (as três alterações permitidas já haviam sido feitas) e depois Marcelo Mattos foi expulso. Para finalizar a partida, Robinho, o melhor em campo, acertou outra vez a trave, agora o travessão. O Santos obteve o empate e enfrenta, em casa, dia 5, o vencedor entre Cienciano e Universidad Católica, que jogam nesta quinta-feira.