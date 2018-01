Santos e São Caetano empatam por 2 a 2 O São Caetano saiu duas vezes atrás no placar, mas conseguiu reagir e empatou a partida com o Santos por 2 a 2, neste sábado, no estádio Anacleto Campanella, em jogo válido pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. O resultado não agradou as equipes, embora tenha mantido o time santista na vice-liderança, com 64 pontos, enquanto o time do ABC tem 58, em sexto lugar. O Santos ainda foi beneficiado pela derrota do Coritiba para o Atlético-PR (2 a 0). Robinho marcou logo aos 12 segundos de jogo, após aproveitar cruzamento de Elano, pela direita. No segundo tempo, Somália sofreu pênalti e Marcinho converteu aos 20 minutos para o time da casa. Aos 36, Renato recebeu lançamento de Diego pela direita e chutou forte na entrada da pequena área, no ângulo de Silvio Luiz. Dois minutos depois, Marcinho aproveitou o bate-rebate na área santista e empatou a partida. O Santos pega o Atlético-PR no próximo domingo, na Vila Belmiro, e o São Caetano vai a Salvador enfrentar o Vitória.