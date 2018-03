Santos e São Caetano empatam por 3 a 3 O fim de semana terminou, a primeira rodada das semifinais do Campeonato Paulista foi disputada e ninguém, por enquanto, se arrisca a dizer quem serão os finalistas. Ficou uma certeza. Os teoricamente favoritos Santos e Palmeiras vão ter de colocar o pé na forma durante a semana se quiserem justificar tal condição. Neste domingo, a torcida santista cansou de gritar "uhhh" a cada chance desperdiçada. O empate por 3 a 3, na Vila Belmiro, ficou bom apenas para o São Caetano, que no sábado recebe o time de Emerson Leão. Vitória simples para qualquer lado determina o primeiro finalista do Estadual 2004. A história do jogo no primeiro tempo foi bem parecida com o que aconteceu na véspera no Palestra Itália, quando Palmeiras e Paulista ficaram no 1 a 1. O time da casa, nesse caso o Santos, pressionava bastante, perdia diversas oportunidades e segurava o adversário no campo defensivo, apesar de Leão ter optado por formação mais defensiva, com três volantes (Paulo Almeida entrou como titular no lugar do machucado Elano). Porém, em um lance de bola parada, Anderson Lima cruzou e o zagueiro André Luís desviou para as redes. Aos 42, o atacante Warley aproveitou contra-ataque e ampliou. No segundo tempo o mérito foi de Leão. O treinador santista optou pela entrada de Basílio. Aliás, um dado interessante nesse caso. O atacante é o artilheiro da equipe, com 10 gols, mas fica no banco. Enfim, o número de jogadas permaneceu alto, com a diferença de que a conclusão passou a funcionar. E foi exatamente dos pés de Basílio que saiu o primeiro gol da reação santista. Na seqüência, o zagueiro Gustavo fez contra e Robinho virou para o Santos. A situação do São Caetano só aliviou aos 41, quando Mineiro acertou belo chute de fora da área. Definição - Não está confirmado que o segundo jogo, no sábado, será realizado no Estádio Anacleto Campanella, em São Caetano do Sul. A diretoria do Azulão estuda a possibilidade de levar a partida para o Morumbi ou Palestra Itália, onde a capacidade de público, e conseqüentemente de renda, é maior. Espera-se que a cartolagem do ABC defina a situação nesta segunda-feira.