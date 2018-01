Santos e São Caetano trocam elogios Mesmo com a proximidade da partida contra o Independiente pelas semifinais da Libertadores, o Santos resolveu respeitar o São Caetano e entrar em campo com a força máxima às 16 horas na Vila Belmiro. A única improvisação será no ataque, com Fabiano formando a dupla com Robinho - Ricardo Oliveira recupera-se de contusão no joelho e pode voltar ao time em Medellín, na quarta-feira. Na defesa, o técnico Emerson Leão optou pela volta do lateral-direito Reginaldo Araújo. O respeito de Leão não ficou só na escalação. Ele não economizou elogios ao colega adversário. ?O Mário (Sérgio) não fica refém de um esquema e cria novidades." Também evitou comentários sobre o rival, mas reconheceu que o São Caetano ?vinha de uma série de empates e ganhou de um grande time, ao referir-se ao duelo com o Corinthians na rodada anterior. Leão diz que a receita para a vitória é ?trabalhar coletivamente, como o Santos sempre fez". Para ele, os jogadores têm de ter ?confiança de que é possível vencer". Ele conta com os três pontos em casa para manter o time no topo do Brasileiro e para viajar mais tranqüilo para a Colômbia. Se o respeito predomina na Vila Belmiro, o mesmo acontece no Anacleto Campanella. Durante a semana, o Santos recebeu elogios dignos de campeão. A idéia foi ?vendida? pelo técnico Mário Sérgio, que fez ?lavagem cerebral? nos jogadores, com o objetivo de extrair um pouco mais do time. O São Caetano pretende não só segurar adversário embalado, mas corre atrás da primeira vitória fora de casa. A equipe está em colocação intermediárias e aos poucos ganha confiança para brigar pela ponta. ?Se não ganharmos pontos fora de casa, não chegamos lá", avisa Mário Sérgio. Com esse excesso de zelo é bem provável que alguns jogadores do Santos recebam marcação especial, como Diego e Robinho. Outro que preocupa é Elano, que, segundo Mário Sérgio, ?joga com dinamismo". É isso que sempre exige de seus jogadores. ?A força física influi muito e a participação ativa é fundamental." O desfalque no time do ABC é o meia Marcelo Mattos, que se apresentou à seleção brasileira sub-20. Em seu lugar deve entrar Marco Aurélio. O esquema 3-5-2 será mantido, mas o ponto forte será o sistema de rodízio no meio-campo. Se a marcação funcionar, o São Caetano poderá atacar em bloco, apoiando os atacantes Marcinho e Matheus.