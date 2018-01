Santos e São Paulo agitam Copa SP A segunda rodada da Copa São Paulo de Juniores será aberta, nesta sábado, com seis partidas. Dois grandes clubes paulistas estarão em ação: Santos e São Paulo. A rodada será completada domingo com 38 jogos. Às 16 horas, o Santos, que estreou com uma goleada de 4 a 0 sobre o Democrata-MG, agora enfrenta o Vila Aurora-MT, pelo Grupo A, que está sendo disputado no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto. O time do Mato Grosso perdeu por 3 a 2 para o Botafogo-SP e se perder, estará eliminado. Na preliminar, o Botafogo tem pela frente o Democrata-MG. O técnico santista, Márcio Fernandes, está confiante e espera antecipar a classificação para a segunda fase, mas pediu aos seus jogadores "respeito e responsabilidade". Pelo Grupo Q, com sede em Taubaté, o São Paulo joga contra o Estrela do Norte-ES, às 16 horas. O tricolor venceu a Itabaiana por 4 a 1, na estréia e tenta a segunda vitória neste jogo, que terá a transmissão da TV Cultura. Antes, às 14 horas, o Taubaté, que bateu o Estrela por 2 a 1 em seu primeiro jogo, encara a Itabaiana-SE. Marcos Vizolli, técnico do São Paulo, tem uma receita parecida a de Fernandes para seus jogadores: "Não existe mais bobo no futebol. É preciso aplicação desde o início do jogo", diz em alto e bom tom, citando como exemplo as dificuldades enfrentadas no jogo inicial quando o primeiro tempo terminou sem gols. E pelo grupo V, dois jogos acontecem neste sábado: Força x Juventus-SP e Interporto x Paraná. A competição continua, no domingo, com mais 38 jogos. Os 88 clubes estão divididos em 22 grupos com quatro times cada. Os 22 primeiros colocados, mais 10 times por índice técnico passam para a segunda fase, então pelo sistema mata-mata. A primeira rodada fechou com 147 gols, com média de 3,34 por jogo.