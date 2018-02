Santos e São Paulo brigam pela liderança do Paulistão Santos e São Paulo vão a campo nesta quinta-feira dispostos a fazer um aperitivo do clássico de domingo, na Vila Belmiro. Uma das equipes fechará a 12.ª rodada do Campeonato Paulista na liderança. Primeiro colocado, com 28 pontos, o Santos vai a Americana enfrentar o vice-lanterna Rio Branco. O São Paulo, em segundo lugar, com 27 pontos, recebe o Guaratinguetá no Morumbi. Os dois times juram que, por enquanto, estão ignorando clássico e que só pensam nos jogos desta quinta. "Nossa preocupação está no Rio Branco. Até porque se não vencermos e o São Paulo ganhar do Guaratinguetá, perderemos a liderança", disse o santista Cléber Santana. "Esses times considerados pequenos dão muito trabalho. Se não jogarmos sério seremos surpreendidos", advertiu o tricolor Josué. Mas, por trás do discurso, vem a preocupação com o jogo da Vila. Cautelosos, Tanto Vanderlei Luxemburgo como Muricy Ramalho vão escalar times mistos para não perderem jogadores importantes para o clássico. Dos titulares do Santos, apenas Fábio Costa, Denis e Cléber Santana devem jogar. No São Paulo, Muricy, que já não contaria com Miranda e Hugo, suspensos, também poupa Josué e Leandro, pendurados com dois cartões amarelos. A novidade será a estréia de Jorge Wagner, finalmente liberado pela Fifa para atuar pelo time do Morumbi. Rio Branco x Santos Rio Branco - Éder; Adriano Sella, Paulão, Marcelo Heleno e Vainer; Felipe (Josias), Rodrigo Pontes, Leonel e Chorão; Rossini e Heraldo. Técnico: Ruy Scarpino. Santos - Fábio Costa; Marcelo, Ávalos e Leonardo; Denis, Adriano, Cléber Santana, Pedrinho e Carlinhos; Rodrigo Tabata e Jonas. Técnico: Vanderlei Luxemburgo. Árbitro - Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral. Horário - 20h30. Local - Estádio Décio Vitta, em Americana. São Paulo x Guaratinguetá São Paulo - Rogério Ceni; Edcarlos, André Dias e Alex Silva; Ilsinho, Fredson, Souza, Jorge Wagner e Júnior; Lenílson e Aloísio. Técnico: Muricy Ramalho. Guaratinguetá - Edson Bastos; Geovani, Carlinhos, Rafael e Júnior; Tobi, Célio (Léo Mineiro), Ale e Leandro; Michel e Dinei. Técnico: Toninho Cecílio. Árbitro - Claudinei Forati Silva. Horário - 20h30. Local - Estádio do Morumbi, em São Paulo.