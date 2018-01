Santos e São Paulo, clássico dos milhões A Vila Belmiro receberá, neste domingo, às 16 horas, os dois times mais valiosos do futebol brasileiro. Podem estar atrás de Cruzeiro e Internacional na tabela do Campeonato Brasileiro, mas dificilmente deixarão de brigar pelo título. Têm os jogadores mais caros do País e mais desejados pelos poderosos clubes europeus. Santos x São Paulo é, hoje, um clássico que rouba a atenção do torcedor. Qual amante do futebol não gosta de ver os dribles de Robinho, os chutes de Diego, as arrancadas de Kaká e os tiros certeiros de Luís Fabiano? Leia mais no Estadão