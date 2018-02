Santos e São Paulo declaram guerra após o clássico O que se insinuava ao final do clássico de domingo virou realidade nesta segunda-feira: está declarada a guerra entre São Paulo e Santos. A troca de acusações entre jogadores e dirigentes chegou a um nível perigoso. E a tensão já domina um eventual reencontro entre os rivais na final do Campeonato Paulista. O sempre pacato Aloísio assumiu a frente na declaração de guerra contra os ?violentos? jogadores santistas. ?O Fábio Costa poderia ter arrebentado o meu joelho e me deixado de fora do futebol por seis ou oito meses se ele acerta como queria o pontapé que me deu. Ele pode falar o que quiser, mas fez de propósito. Tem maldade no seu coração.? E Aloísio foi mais contundente em relação a Antônio Carlos. ?Ele é o jogador mais violento do futebol brasileiro. Tenho certeza de que até o final desse campeonato vai deixar fora do futebol um ou dois atletas. Ele é violento demais", disse o atacante, que ficou a tarde desta segunda fazendo tratamento intensivo para desinchar o joelho direito. O acusado, Fábio Costa, alegou que apenas se defendeu. "Foi um lance de jogo. Futebol é para homem e quem não quer ter contato, que vá jogar xadrez", rebateu. "Todo mundo gosta do Aloísio. Só que ele em 1,90m e pesa 90 quilos. Com o campo encharcado, ele poderia cair em cima de mim. Já imaginaram o que poderia acontecer?", disse o goleiro, lembrando ainda que no ano passado levou três pontos na boca devido a uma cotovelada involuntária e que Marcos quebrou o braço por ter divido uma bola sem se preocupar em se defender. Leandro gera revolta. Dos dois lados O assistente da presidência do São Paulo, João Paulo de Jesus Lopes, disse que o clube vai exigir providências da Federação Paulista de Futebol em relação à acusação que Leandro fez após o jogo - de que Luxemburgo pediu para os seus atletas darem pontapés nele. Leandro disse ontem aos dirigentes que atletas do Santos confirmaram para ele a ordem do treinador. ?Ele falou que iria acabar com a minha carreira, disse que eu era um jogador de m.... O problema dele comigo é pessoal. Mas se ele é tão homem quanto fala que é, quero que venha resolver comigo e não faça como no domingo, quando pediu para os outros me acertarem?, disse Leandro, ontem, às emissoras de rádio. No domingo, Leandro já havia chamado o técnico de ?mau caráter? ?Evitamos falar no calor após a partida, mas tivemos uma reunião com o presidente para analisar tudo. Temos fortes indícios de que o técnico do Santos mandou jogar pesado. Estamos muito chateados e vamos tomar providências enérgicas junto à Federação. Isso não vai ficar assim?, disse Lopes. A resposta do lado santista foi sarcástica. "Ouvi o Leandro falando muitas coisas. Mas, de quem estamos falando? Do Pelé, do Maradona ou do Leandro? De repente ele está se achando melhor do que o Rogério Ceni, quando é apenas mais um no esquema do bom técnico Muricy Ramalho", disse Fábio Costa. "O jogador que tiver que dar uma pancada, não precisa da orientação de ninguém. Quanto a esse jogador, é um mentiroso desde o início de sua carreira, no interior", completou Antônio Carlos.