Santos e São Paulo duelam na Copa FPF Santos e São Paulo, ambos com o time B, se enfrentam neste sábado, às 15h05, na Vila Belmiro, pela 12.ª rodada da Copa FPF, com transmissão ao vivo da TV Cultura. Além do clássico, outros quatro jogos serão realizados neste sábado na competição. Os dois rivais fazem fraca campanha no Grupo 4 da Copa FPF. O Santos é o último campeão, mas soma 11 pontos, ocupando a quinta colocação. Enquanto isso, o São Paulo está uma posição abaixo, com sete pontos. Somente os quatro primeiros colocados de cada grupo vão passar à segunda fase, mas a grande atração da competição é o título, que dará uma vaga na Copa do Brasil de 2006. Outros dois jogos do sábado são do mesmo grupo. O Grêmio Barueri, líder com 21 pontos e que já está classificado, recebe o Nacional, que é o terceiro colocado, a partir das 15 horas. Mais cedo, às 11 horas, a desestruturada Internacional de Limeira, sem ponto e na lanterna, joga em casa com o EC Osasco, que é o vice-líder, com 16. Pelo Grupo 1, Comercial, com 19 pontos, e Rio Claro, com 18, fazem o duelo do segundo e terceiro colocados, em Ribeirão Preto. À noite, pelo Grupo 3, o vice-líder Independente, com 16 pontos, recebe o Guarani, em quatro lugar, com 14, às 19 horas, em Limeira, com transmissão da Rede Vida.