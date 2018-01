Santos e São Paulo estudam troca-troca O diretor de futebol do Santos, Francisco Lopes, disse nesta quinta-feira que o lateral direito Michel estaria negociando sua transferência para o Goiás, o que deve ficar definido nas próximas horas. Ele também confirmou que Santos e São Paulo poderão realizar um troca-troca: o zagueiro Preto iria para o Morumbi e o lateral Gabriel viria para a Vila Belmiro. Depois da derrota por 2 a 1 para o Paysandu na noite de quarta-feira, a delegação do Santos desembarcou nesta quinta-feira à tarde em Santos. O time terá apenas a sexta-feira para treinamentos. No sábado, enfrenta o Figueirense, na Vila Belmiro.