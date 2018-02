Santos e São Paulo lutam pela liderança no clássico na Vila A rodada deste domingo do Campeonato Paulista terá os quatro times considerados grandes em campo. O principal confronto é o da Vila Belmiro, às 16 horas (com Band e Globo) entre Santos (líder, 31 pontos) e São Paulo (vice, 30). Clássico dos líderes, clássico dos melhores. Santos e São Paulo, partida decisiva nos últimos anos, virou o clássico da moda. Neste domingo, mais uma vez, os times de Vanderlei Luxemburgo e Muricy Ramalho se encontram e realizam um jogo cheio de particularidades. Duelo que, para os dois últimos campeões estaduais, vale a liderança do Campeonato Paulista. O Santos é líder do Estadual há nove rodadas consecutivas. Caso vença, abrirá quatro pontos de vantagem sobre o adversário. Para os são-paulinos, mais doloroso seria ver o fim da série invicta de 27 jogos. Até porque o próprio Santos foi o responsável pela quebra da maior invencibilidade do time, estabelecida entre 10 de novembro e 7 de agosto de 1975: foram 47 partidas sem perder. Muricy fazia parte daquele time, mas nem quer ouvir falar da coincidência. Tem horror a dados históricos. Palmeiras e Corinthians precisam vencer O Palmeiras, que entra em campo neste domingo contra o Juventus, não busca apenas a recuperação no Campeonato Paulista. O time tenta também acabar com o ?fantasma? do Palestra Itália - não vence no seu estádio há quatro jogos, mais de um mês, e na última rodada foi derrotado pelo Noroeste por 2 a 1. Já o Corinthians fecha a rodada a partir das 18h10, no Estádio Marcelo Stefani, em Bragança Paulista (SP), contra o Bragantino. Afinal, o time corintiano precisa da vitória para continuar sonhando com uma vaga na semifinal. Com 17 pontos, o time está bem longe do grupo dos quatro primeiros colocados que passam para a semifinal. Mas o problema é que o Corinthians não vive um bom momento. Depois do empate com o Marília na quarta-feira, pela última rodada, o time somou o quinto jogo sem vitória no Paulistão. SANTOS X SÃO PAULO Santos - Fábio Costa; Denis, Adailton, Antonio Carlos e Kleber; Maldonado, Rodrigo Souto, Zé Roberto e Cleber Santana; Marcos Aurélio e Rodrigo Tiuí. Técnico: Vanderlei Luxemburgo. São Paulo - Rogério Ceni; Alex Silva, André Dias (Edcarlos ou Fredson) e Miranda; Ilsinho, Josué, Souza, Hugo e Jadilson (Júnior); Leandro e Aloísio. Técnico: Muricy Ramalho. Árbitro - Antônio Rogério Batista do Prado. Horário - 16 horas. Local - Estádio da Vila Belmiro, em Santos (SP). PALMEIRAS X JUVENTUS Palmeiras - Marcos; Wendel, David, Edmílson e Leandro; Francis, Pierre, Valdivia, Edmundo e Michael; Osmar. Técnico: Caio Júnior. Juventus - Deola; Ivan, Renato, Gian e Nil; Almir, Marcos Sena, Adriano e Léo Mineiro; Nunes e João Paulo. Técnico: Arthur Bernardes. Árbitro - Guilherme Cereta de Lima. Horário - 16 horas. Local - Estádio Palestra Itália, em São Paulo (SP). GRÊMIO BARUERI X MARÍLIA Grêmio Barueri - Oliveira; Amaral, Ricardo Villa, Edson Batatais e Vinícius; Júlio, Bilinha, Giuliano e Thiago Humberto; Pedrão e Luciano Gigante. Técnico: Sérgio Soares. Marília - Júlio César; Dedimar, Leandro Camilo e Gum; Rafael Mineiro, Fernando, Max, Camilo e Rodolfo; Wellington Amorim e Wellington Silva. Técnico: Lori Sandri. Árbitro - Alex Sander da Rosa Lefeu. Horário - 16 horas. Local - Estádio Vila Porto, em Barueri (SP). GUARATINGUETÁ X RIO CLARO Guaratinguetá - Edson Bastos; Nelsinho, Carlinhos, Jeci (Rafael Pedro) e Júnior; Tobi, Magal, Alê e Michel; Vandinho e Dinei. Técnico: Toninho Cecílio. Rio Claro - Luis Henrique; Wagnão, Zé Adriano e Douglas Peruíbe; Eric, Vieira, Wagner, Daniel Rossi e Alemão; Luciano e Chumbinho. Técnico: Márcio Araújo. Árbitro - Marcelo Aparecido Ribeiro de Souza. Horário - 16 horas. Local - Estádio Dário Rodrigues Leite, em Guaratinguetá (SP). SANTO ANDRÉ X RIO BRANCO Santo André - Sérgio; Galeano, Lelo e Luis Henrique; Da Guia, Willian (Bruno), Roger Bernardo, Léo (Juliano) e Pará; Sandro Gaúcho e Fabinho. Técnico: Leandro Campos. Rio Branco - Éder; Adriano Sella, Paulão, Marcelo Heleno e Vainer; Felipe, Rodrigo Pontes, Leonel e Chorão; Rossini e Heraldo. Técnico: Ruy Scarpino. Árbitro - Milton Etsuo Ballerini. Horário - 16 horas. Local - Estádio Bruno José Daniel, em Santo André (SP). SÃO BENTO X ITUANO São Bento - Rafael; Esmerode, Fábio Lima e Cléber: Emerson, Matos, Claudinei, Michel e Vanderson; Roberto Santos e Sérgio Júnior. Técnico: João Abelha. Ituano - Márcio; Flavinho, João Paulo, Paulo César e Márcio Goiano; Daniel, Jéferson, Reginaldo e Têti; Elionar e Sorato. Técnico: Ademir Fonseca. Árbitro - Kleber José de Melo. Horário - 16 horas. Local - Estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba (SP). NOROESTE X PAULISTA Noroeste - Fabiano; Éder, Bonfim, Fábio e Ernani Nascimento; Deda, Márcio Egídio, Luciano Bebê e Edno; Leandrinho e Vandinho. Técnico: Paulo Comelli. Paulista - Victor; Marco Aurélio, Dema, Marcus Vinicius e Eduardo; Rever, Marcelo Oliveira, Diogo e Gláucio; Marcos Denner e Leandrinho. Técnico: Vagner Mancini. Árbitro - Rodrigo Bragheto. Horário - 16 horas. Local - Estádio Alfredo de Castilho, em Bauru (SP). BRAGANTINO X CORINTHIANS Bragantino - Felipe; Tiago Vieira, Zelão e Luis Henrique; Julio César, Adriano, Moradei, Rubens e Andrezinho; Alex Afonso e Everton. Técnico: Marcelo Veiga. Corinthians - Marcelo; Marcus Vinícius, Betão e Marinho; Tamandaré, Marcelo Mattos, Magrão, Willian (Roger) e Wellington; Wilson (Amoroso) e Arce. Técnico: Emerson Leão. Árbitro - Paulo César de Oliveira. Horário - 18h10. Local - Estádio Marcelo Stéfani, em Bragança Paulista (SP). PONTE PRETA X AMÉRICA Ponte Preta - Denis; André Cunha, Alexandre Black, Zacarias e Fernando; Ricardo Conceição, João Marcos, Thiago Carpini e Héverton; Roger e Anderson Luís. Técnico: Nelsinho Baptista. América - André Zuba; Eduardo Luís, Mateus e Marcos Paulo; Du, Doriva, Marco Antônio, Jéferson e Adriano Peixe; Vélber e Pedro Henrique. Técnico: Heriberto da Cunha. Árbitro - Flávio Rodrigues de Souza. Horário - 18h10. Local - Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP).