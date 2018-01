Santos e São Paulo têm mais destaques Santos e São Paulo foram os times com maior número de representantes na formação do ´top 11´ do futebol brasileiro em 2002. O campeão nacional emplacou três jogadores na formação ideal - o zagueiro Alex, o meia Diego e o atacante Robinho. A equipe com melhor desempenho na primeira fase da Série A contribuiu com o volante chileno Maldonado, o meia Kaká (também eleito o melhor da temporada) e o goleador Luís Fabiano. O Corinthians, vice-campeão, surge em seguida, com o zagueiro Fábio Luciano e com o lateral-esquerdo Kléber. O Palmeiras, mesmo rebaixado e com uma das defesas mais frágeis do último nacional, teve o goleiro Marcos confirmado como o mais regular da posição. Rogério, do São Paulo, perdeu por pequena diferença. Leia mais no Estadão