Santos e Tcheco discutem contrato O Santos deverá anunciar ainda hoje a contratação do meia Tcheco, que neste momento está reunido com a diretoria santista para acertar detalhes para a assinatura de contrato. O Al-Itthad, da Arábia Saudita, liberou o jogador exclusivamente para jogar no clube de Vila Belmiro. O São Paulo também tentou conseguir essa liberação, mas os árabes negaram. O diretor de futebol do Santos, Norberto Moreira, informou ainda que o Santos adquiriu metade do passe do goleiro Henao, que já se apresentou ao clube ontem. Os valores da negociação com o Once Caldas, da Colômbia, onde Henao jogava, não foram revelados.