Santos eleva preço do ingressos para decisão contra o São Bento

Os preços dos ingressos do jogo do Santos contra o São Bento, neste sábado, às 18h30, serão maiores que nas últimas rodadas do Campeonato Paulista. O ingresso mais barato do jogo das quartas de finais custará R$ 60 (R$ 30 meia entrada).

No jogo contra o Osasco Audaux, o último da fase de classificação, o clube fez uma promoção especial para celebrar seus 104 anos. Os membros do programa Sócio Rei não pagaram para assistir à vitória por 2 a 1 na Vila Belmiro. Os preços para um lugar nas arquibancadas custavam R$ 10. Nos jogos contra São Paulo e Ferroviária, partidas que tiveram preços normais, os ingressos custaram R$ 40 na arquibancada (R$ 20 meia entrada).

O Santos tem feito promoções de ingressos para tentar aumentar o público na Vila Belmiro. No clássico contra o São Paulo, mesmo com redução, o estádio recebeu apenas 6.239 torcedores.

O Santos estará reforçado para tentar uma vaga nas semifinais. Voltam ao time Gabriel, Thiago Maia, Gustavo Henrique e Elano, que estavam suspensos pelo terceiro cartão amarelo.

Aqueles que estavam contundidos, como Renato, que se recupera de cirurgia no nariz; Alison, com tendinite no joelho direito, e Paulinho, com problema muscular na coxa direita, também devem estar à disposição. Por causa desses desfalques, o técnico Dorival Junior teve de escalar a equipe sem volantes no triunfo sobre o Osasco Audax.