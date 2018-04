Santos elimina Fla na Sul-Americana Quando os times não se preocupam apenas em marcar, o que se vê é um jogo aberto, movimentado e com várias chances de gols. Tanto Flamengo quanto Santos poderiam ter vencido, nesta quarta-feira, no estádio da Cidadania, em Volta Redonda, após o emocionante empate por 2 a 2 no tempo normal. Nos pênaltis, graças à grande atuação do goleiro Mauro, o time santista levou a melhor por 5 a 4 e está classificado para a próxima fase da Copa Sul-Americana, na qual enfrentará o São Paulo. Ao contrário do que vinha fazendo na Sul-Americana, em que só usava os reservas, o técnico Vanderlei Luxemburgo escalou cinco titulares dessa vez - André Luís, Léo, Zé Elias, Fabinho e Robinho - e tornou sua equipe mais forte. Mesmo assim, o Flamengo não se intimidou e buscou o ataque desde o início. Aos 12 minutos, Jean deu um chapéu em André Luís no meio-campo, arrancou com perigo em direção ao gol, mas ninguém aproveitou o cruzamento do atacante flamenguista. Cinco minutos depois, Mauro salvou o Santos com três grandes defesas, no mesmo lance: primeiro, no chute de fora da área de Felipe, depois, no chute forte de Júnior, e por último, na conclusão de Júnior Baiano. O Santos também criou chances de gols, especialmente nos contra-ataques. Preto Casagrande ficou frente a frente com Júlio César, mas o goleiro espalmou para escanteio. Júnior cabeceou mal e a bola sobrou para Robinho, que bateu forte, mas o goleiro do Flamengo fez outra ótima defesa. O Santos ganhou qualidade aos 33 minutos, com a saída de Zé Elias, com uma lesão na coxa esquerda, para a entrada de Ricardinho - que foi decisivo em sua primeira participação. O meia tocou para Léo, que fez excelente lançamento para Basílio. O atacante bateu na saída de Júlio César e abriu o placar: 1 a 0. O Flamengo, que fez certamente uma de suas melhores exibições na temporada, não se abalou e empatou três minutos depois. Júnior Baiano cobrou falta com força, de fora da área, Ibson desviou e enganou Mauro. A virada veio em seguida, em rápida trama do ataque carioca. Dentro da área, Jean tocou de calcanhar para Ibson, que foi mais rápido do que os zagueiros santistas e marcou o segundo. No segundo tempo, o Flamengo diminuiu o ritmo e deu espaços para o rival, que pressionou muito. No entanto, o Santos demorou demais para finalizar - tanto que o primeiro chute ao gol só foi dado por Robinho aos 27 minutos. Os santistas reclamaram muito de um gol marcado por Deivid, no qual a arbitragem assinalou impedimento - mas o atacante estava em posição legal. "Temos de fazer muitos gols para valer alguns. Não há explicação para sermos tão prejudicados", lamentou Luxemburgo. Depois de insistir bastante, o Santos chegou ao empate no último lance do jogo. Ricardinho bateu escanteio, Robinho desviou e Deivid, quase em cima da linha, empurrou para as redes. Nas cobranças de pênaltis, o goleiro Mauro foi decisivo, ao defender os chutes de Dill e André Bahia e garantir a vaga para o Santos.