Santos elimina Palmeiras e vai à final da Copa São Paulo

Depois do Palmeiras marcar duas vezes nos minutos finais e garantir o empate por 3 a 3, o Santos derrotou o adversário nos pênaltis por 5 a 3, neste sábado, em São Carlos, e se garantiu na final da Copa São Paulo de Futebol Júnior. A decisão será disputada contra o São Paulo nesta segunda-feira, às 10 horas, no Pacaembu.

A partida deste sábado foi emocionante. Após abrir o placar no primeiro tempo em bela cobrança de falta de Alan Patrick, o Santos recebeu forte pressão. O goleiro Rafael Magrão, com grandes defesas, impedia o gol de empate.

E apesar da pressão adversária, foi o Santos quem chegou novamente ao gol no segundo tempo, em chute colocado de fora da área, no ângulo, de Renan Mota. Aos 25 minutos, Alan Fernando foi expulso e deixou o Santos com um a menos. E a partida se tornou emocionante.

O Palmeiras diminuiu aos 27 com Patrick, e Thiago marcou o terceiro do Santos aos 37. Mas nos minutos finais, a pressão aumentou. Gabriel Silva diminuiu aos 42 e, de cabeça, Patrick marcou seu segundo gol e empatou o confronto.

Nos pênaltis, todos os jogadores do Santos converteram. E o goleiro Rafael Magrão voltou a se destacar, defendendo a cobrança de Ramos - a quarta da série - e garantindo a classificação para a final.