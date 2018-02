Santos eliminado pelo São Bernardo na Copa SP de Juniores O Santos foi surpreendido neste domingo à tarde ao perder para o São Bernardo por 2 a 1 e ser eliminado da Copa São Paulo de Juniores. Com este resultado, no jogo disputado em Araraquara com muita chuva e um gramado em condições péssimas, o time do ABC paulista vai enfrentar nas semifinais o favorito Cruzeiro. No outro confronto, o São Paulo, que venceu o Fluminense por 2 a 1, vai pegar o Atlético Paranaense. Os dois jogos serão realizados na terça-feira, em locais e horários ainda indefinidos. Os gols da partida no Estádio da Fonte Luminosa saíram no primeiro tempo. Róbson completou, na pequena área, o cruzamento do lado direito e abriu o placar para o São Bernardo. Debaixo de chuva, o Santos empatou com Anderson Salles cobrando escanteio. A bola saiu com efeito, ganhou mais força com o vento e a chuva e entrou. Aos 23 minutos, o jogo foi paralisado por causa da chuva. Voltou oito minutos depois. O São Bernardo ficou na frente com Tchuk, aos 38 minutos, depois dele fazer o giro sobre a defesa e bater no canto direito do goleiro santista. No segundo tempo, com o campo pesado, o Santos tentou reagir, mas não conseguiu superar a boa marcação e a grande disposição dos jogadores do ABC.