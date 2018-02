Santos em campo nesta segunda contra o Sertãozinho Quarenta e oito horas depois de sair de campo com a segunda vitória em dois jogos no Paulistão (3 a 0 no São Caetano, sábado), o Santos volta à Vila Belmiro para enfrentar o Sertãozinho, nesta segunda-feira às 20 horas. Uma breve maratona para cumprir a tabela do Estadual e evitar o choque de datas com a Copa Libertadores. Os torcedores que assistirem ao jogo tem bons motivos para acreditar que o time alvinegro tem boas chances de vencer. Em primeiro lugar, porque ganhou por um bom placar no sábado. Além disso, até reforços mais criticados, como Antônio Carlos e Pedro, jogaram bem. E o rival, que folgou no fim de semana, estreou com derrota por 3 a 1 para o São Paulo. Vanderlei Luxemburgo deve manter o esquema tático do jogo anterior, o que significa confirmar a defesa com dois zagueiros. O técnico pretende montar opção tática ofensiva para os jogos contra os pequenos em casa e outra, mais cautelosa, com três zagueiros e alternância no apoio dos laterais, para duelos mais complicados - como diante do Blooming, em Santa Cruz de La Sierra, na Bolívia, no dia 31, pela fase preliminar da Taça Libertadores da América. Luxemburgo elogiou o desempenho contra o São Caetano. O time realmente jogou bem, fez 3 gols e criou várias oportunidades para aumentar. A postura do experiente Antônio Carlos, liderando a defesa, o gol e as duas boas finalizações de Pedro, encheram o técnico de orgulho. ?Não tenho nada a falar de Antônio Carlos e Pedro?, avisou. ?Quem tem de falar são aqueles que criticaram as duas contratações e agora devem estar com vergonha.? Como a Libertadores é prioridade, os dirigentes ainda discutem se pedirão a dispensa de Maldonado do jogo da seleção chilena contra a Venezuela, no dia sete de fevereiro. Nessa data, o Santos fará o jogo de volta com o Blooming, na Vila Belmiro. Sertãozinho sem tempo para descansar Mal teve tempo de se refazer da derrota para o São Paulo, na abertura do torneio, e Sertãozinho, um dos caçulas do Paulistão, já tem outro grande adversário pela frente. ?Acho que é positivo, porque assim já deixaremos de cara para trás dois rivais de peso?, afirma o técnico Nenê Belarmino, que deve colocar Leandro Moreno no lugar do volante Emerson, contundido. Ficha técnica: Santos x Sertãozinho Santos - Fábio Costa; Pedro, Adailton, Antônio Carlos e Kleber; Maldonado, Cléber Santana, Zé Roberto e Rodrigo Tabata; Jonas e Fabiano. Técnico: Vanderlei Luxemburgo. Sertãozinho - André Luis; Ricardo Lopes, Erivélton, Paulo Turra e Jaílson; Leandro Moreno, Ceará, Paulo Santos e Alexandre; Izaías e Cris. Técnico: Nenê Belarmino. Árbitro - Christian Lopes de Oliveira. Início - 20 horas. Local - Vila Belmiro. TV - SporTV.