Santos em Mogi, de olho na liderança O Santos enfrenta amanhã, às 16 horas, o Mogi-Mirim, determinado em buscar a vitória e assumir a liderança do Campeonato Paulista, torcendo, para tanto, por um tropeço da Ponte Preta e do Corinthians. Durante os treinos, no decorrer da semana, o técnico Geninho deixou claro para a equipe que o jogo não será nada fácil, uma vez que o adversário, além de jogar em casa, vai tentar superar-se, a fim de escapar do rebaixamento. Ideal para Geninho seria que todos os times jogassem no mesmo dia nesta reta final, já com a definição das equipes que participam das semifinais. "O mais importante, entretanto, é lutar em busca de um objetivo comum, de obter mais três pontos, alcançando o topo da competição", argumentou o técnico, preocupado com o setor defensivo da equipe. O volante Claudiomiro, que atuará improvisado na quarta-zaga, revelava hoje que o treinador rebateu bem a questão dos cruzamentos, fazendo com treinassem muito bem os escanteios. "Sabemos que o Mogi virá com tudo no desespero para escapar do rebaixamento e, por isso, ninguém pode vacilar", disse, destacando que disposição é o que não falta para todo o time do Santos, mesmo com os desfalques de dois jogadores importantes, como do lateral-esquerdo Léo e do meia Robert. Michel deverá substituir Léo, que ainda sente dores em razão da contusão que sofreu no tornozelo direito, no jogo de sábado, contra o São Caetano. Já o meia Robert, que não ficou inteiramente recuperado da fratura que sofreu em duas costelas, razão pela qual vinha apresentando queda de rendimento nas últimas partidas, também será poupado. Elano entrará no seu lugar. A única dúvida do treinador hoje seria definir quem será o companheiro de Deivid no ataque, se escalaria Caio ou Dodô, fato que deverá decidir só amanhã, momentos antes do jogo.