Santos em terceiro no ranking mundial Os torcedores santistas têm ao menos um consolo em 2003. Embora o time não tenha conquistado nem um título na atual temporada, mesmo jogando bem, pode comemorar a melhor colocação entre equipes brasileiras no ranking mundial de clubes, publicado mensalmente pela Federação Internacional de História e Estatísticas (IFFHS). O time paulista aparece em terceiro na lista divulgada nesta terça-feira com 296 pontos, atrás do Milan (307) e do Real Madrid (309). O Cruzeiro, atual campeão brasileiro e segunda melhor equipe nacional no ranking, aparece em 14º. Entre os 100 primeiros lugares da classificação, há 10 clubes brasileiros, nove espanhóis, oito franceses, sete italianos, cinco alemães, cinco gregos, quatro argentinos, quatro holandeses e quatro colombianos. Vale lembrar que o ranking mundial de clubes existe desde 1991 e é publicado mensalmente. Segundo o site da entidade, ele leva em conta somente os resultados dos torneios continentais, intercontinentais, jogos dos campeonatos e copas nacionais de cada país nos últimos 12 meses. Para efeito de pontuação, o IFFHS considera a participação dos clubes a partir das quartas-de-final das competições mais o desempenho dos times nas disputas nacionais. Confira os dez primeiros do ranking: 1) Real Madrid (ESP) - 309 pontos 2) Milan (ITA) - 307 pontos 3) Santos (BRA) - 296 pontos 4) Boca Juniors (ARG) - 262 pontos 5) Oporto (POR) - 260 pontos 6) Celtic (ESC) - 255 pontos 7) Arsenal (ING) - 249 pontos 8) Deportivo La Coruña (ESP) - 244 pontos 9) Manchester United (ING) - 239 pontos 10) Juventus (ITA) - 239 pontos