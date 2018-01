Santos embarca otimista e misterioso A delegação do Santos embarcou para Buenos Aires no meio da tarde desta terça-feira em meio a um clima que misturou otimismo e apreensão. O técnico Emerson Leão tentou mostrar que encara a partida com naturalidade e garante não haver diferenças significativas entre ?La Bombonera? e a Vila Belmiro. ?O que é que tem na Bombonera, que não tem na Vila Belmiro??, perguntou o técnico Leão, pouco antes do embarque. Segundo ele, a pressão da torcida am ambos os estádios é a mesma. No entanto, reconhecendo que a partida ganhou um caráter especial, a diretoria do Santos decidiu não divulgar o hotel onde o time estará hospedado. O objetivo é evitar que os atletas sejam hostilizados pela torcida do Boca, especialmente durante a noite. O clube contratou 20 guarda-costas para dar segurança à delegação na chegada a Buenos Aires e ninguém da delegação está autorizada a dar entrevistas até pouco antes da partida. O meio-campista e capitão Paulo Almeida lembrou que o time está preparado para a pressão a ser exercida pela torcida do Boca, mas fez uma ressalva. Disse que dificilmente a equipe sofrerá pressão maior do que aquela em Montevidéu, quando o Santos empatou (4 a 4) , com o Nacional, nas oitavas-de-final. ?Vamos para lá (Buenos Aires) exclusivamente para jogar futebol. Certamente não vamos sofrer mais que contra o Nacional?, supõe o jogador. O goleiro Fábio Costa confessou estar ansioso. Segundo ele, a final da Libertadores vai atrair a atenção do mundo e vai colocar frente a frente as equipes que tiveram os dois maiores jogadores da história - Pelé e Maradona.