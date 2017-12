Santos empata com Atlético em Minas Num jogo emocionante, o Santos empatou por 3 a 3 com o Atlético Mineiro, em Belo Horizonte, num resultado que foi ruim para as duas equipes. Com o resultado, o Santos chega aos 7 pontos ganhos e permanece muito próximo da zona do rebaixamento. O Atlético vai a 9 e se distancia um pouco mais da parte de baixo da tabela, mas como jogava em casa, apostava numa vitória. Diego, Elano e Deivid marcaram para o Santos. Alessandro, Alex Mineiro e Djair fizeram para o Atlético.