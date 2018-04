Santos empata com Corinthians-AL, mas avança ao mata-mata da Copa SP

JAGUARIÚNA - Já pensando na próxima fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior, o Santos jogou com o regulamento embaixo do braço nesta quinta-feira e, mesmo se poupando, garantiu sua vaga na fase eliminatória.

O time se tornou o primeiro a avançar na competição ao empatar sem gols com o Corinthians-AL, no Estádio Alfredo Chiavegatto, em Jaguariúna, no interior de São Paulo.

Com o resultado, o Santos chegou aos sete pontos e confirmou a primeira posição do Grupo V, assegurando sua classificação por antecipação. Os alagoanos terminaram na lanterna da chave, com apenas um ponto.

No outro jogo do grupo, o São Mateus-ES derrotou o Remo-PA por 3 a 2, de virada, e em segundo lugar, com seis pontos. O time capixaba vai acompanhar a sequência da rodada para saber se conquista uma vaga na próxima fase através do índice técnico.

As chances, porém, são remotas porque a equipe tem apenas um gol de saldo. Somente os sete melhores segundos colocados faturam uma vaga na fase eliminatória.