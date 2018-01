Santos empata com Nacional por 4 a 4 Um castigo. Assim pode ser considerado o resultado do duelo do Santos contra o Nacional nesta quarta-feira à noite, no Estádio Centenário de Montevidéu, pela Copa Libertadores da América. O time esteve sempre à frente no placar, mas no fim não conseguiu resistir à pressão do rival e acabou cedendo o empate: 4 a 4. Agora, é necessário uma vitória no jogo de volta, dia 7 de maio, na Vila Belmiro. O trio formado por Ricardo Oliveira, Robinho e principalmente Diego - contagiado pela primeira convocação para a seleção brasileira - foi o destaque da equipe. Nem bem começou a partida, os uruguaios quiseram intimidar os atletas do Santos. Mas confundiram catimba com violência. Elano recebeu falta dura, sem bola. Na seqüência da jogada, foi a vez de Robinho sofrer com os brucutus rivais. Caído, após empurrão, recebeu pisão de Lembo. A resposta do Santos. Diego cobrou a falta, ensaiada, para Ricardo Oliveira, que acertou chute forte. A bola bateu no travessão, no chão, no travessão novamente e sobrou para Alex, fazer 1 a 0. Aos 44, Robinho achou Diego, que se livrou da marcação e passou para Ricardo Oliveira ampliar, em chute forte, no ângulo. Aos 47, Diego deu outro gol a Ricardo, mas o atacante errou, cara-a-cara. No segundo tempo, jogo movimentado, com muitos gols. O Nacional, que na primeira etapa trocou o futebol pela violência, resolveu jogar. O esquema: bolas alçadas para a área, passando sempre pelos pés do habilidoso O?Neill. Aos 13, o meia lançou a bola para a área. Alves trombou com Fábio Costa e Guerrero diminuiu. O Santos mostrou personalidade e foi ao ataque. Robinho, ampliou, de cabeça. Parecia que, a partir daí, o Santos seguraria a vitória. Contudo, o jogo aéreo voltou a funcionar e Peralta fez o segundo dos uruguaios após pegar rebote. O empate surgiu aos 36. Alves deu drible humilhante em Alexandre e rolou para Scotti bater forte. Mais uma vez o Santos se impôs. Deu a saída de bola e buscou a vantagem. Toques rápidos e Diego sofreu pênalti. Ricardo Oliveira, artilheiro da Libertadores, fez seu oitavo gol na competição e bateu a marca de Pelé, que havia feito 7 gols em uma mesma edição da competição. Mas surgiu o castigo. O juiz deu 5 minutos de acréscimo. Já nos descontos, após cobrança de escanteio, Benoit, de cabeça, empatou. No outro jogo desta, em Assunção, Independiente 1 x 0 Cerro Porteño. Ficha Técnica Nacional ? Munúa; Benoit, Lembo, Leites e Dadomo (Peralta); Eguren (Scotti), Vanzini, Javier Morales e O?Neill; Guerrero (Juarez) e Alvez. Técnico ? Daniel Carreño. Santos ? Fábio Costa; Reginaldo Araújo, André Luiz, Alex e Léo (Rubens Cardoso); Paulo Almeida, Renato (Alexandre), Elano e Diego; Ricardo Oliveira e Robinho. Técnico ? Emerson Leão. Gols ? Alex aos 5 e Ricardo Oliveira aos 44 minutos do primeiro tempo; Guerrero aos 11, Robinho aos 19, Peralta aos 26, Scotti aos 36 e Ricardo Oliveira (pênalti) aos 39 e Benoit aos 50 do segundo. Árbitro ? Horacio Elizondo (ARG). Cartão amarelo ? Eguren, André Luiz, Elano, Alves, Benoit, Diego e Juarez. Local ? Centenário de Montevidéu. classificação