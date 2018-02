Santos empata e decide vaga com a Ferroviária na Copinha Numa partida repleta de emoções, o Santos empatou com o Fluminense-PI por 1 a 1, nesta terça-feira, no Estádio Fonte Luminosa, em Araraquara, e adiou para a próxima rodada a sua classificação para segunda fase da Copa São Paulo de Juniores. Com o resultado, a equipe da Baixada Santista segue na liderança do Grupo D, com quatro pontos, mesma pontuação que a Ferroviária, que ganhou do Guarany-SE por 1 a 0 na partida preliminar - os paulistas estão à frente na tabela por causa dos critérios de desempate. Na última rodada da Copinha, o Santos pega a Ferroviária, no domingo. Apesar de pressionar muito a meta do Fluminense, foi a equipe piauense saiu na frente aos 25 minutos do segundo tempo. O atacante Josa foi lançado na esquerda e tentou cruzar, mas a bola pegou efeito e enganou o goleiro Samuel. O empate do Santos saiu oito minutos depois. Depois de uma cobrança de escanteio, Alemão subiu sozinho e completou de cabeça. Apenas o primeiro colocado de cada grupo avança à próxima fase. O segundo colocado poderá garantir uma das dez vagas no índice técnico. O Santos, que é comandado por Márcio Fernandes, não vence a competição há 23 anos.