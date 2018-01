Santos empata na Vila e perde liderança A vitória anunciada do Santos sobre a Portuguesa Santista não aconteceu neste domingo na Vila. A Briosa resolveu endurecer contra seu maior rival na cidade, dando de ombros para as conquistas e glórias de sua camisa. Como o veterano goleiro Ronaldo disse antes de a bola rolar, seriam 11 contra 11. Então deu empate: 1 a 1, e o Santos perdeu a liderança do Campeonato Paulista para o São Paulo, único dos grandes da ponta que venceu na rodada. A Briosa pisou na Vila Belmiro ainda sem vencer na temporada, o que dava a impressão no torcedor do Santos que seria uma grande moleza somar mais três pontos. Um grande erro, pois nos primeiros 45 minutos do duelo da Baixada o que se viu foi a disposição do "pequeno" superando a técnica do "grande". Não houve gols, mas se tivesse de apontar um melhor na etapa inicial, seria a Santista. Alguns números provam isso. Com 27 minutos, o atual campeão brasileiro havia dado dois chutes a gol. A Portuguesinha, cinco. Aos 33, outra demonstração da dificuldade encontrada pelo Peixe na Vila. O time de Ricardinho e Elano havia errado 14 passes, contra cinco dos adversários. A intranqüilidade pelo mau futebol fez o capitão Ricardinho perder a cabeça. Ele fez falta dura em Rico e poderia ter sido expulso. Ganhou amarelo. "Fui na bola. O bandeira iria dar escanteio, mas o juiz deu amarelo. Ele caiu na pressão dos jogadores da Portuguesa. O Rico até sorriu", defendeu-se Ricardinho. Não foi bem assim. Rico confirmou que ele e Ricardinho alimentam bronca antiga, do tempo do São Paulo. "Eles perderam a cabeça com a nossa garra. Falaram a semana toda que iriam ganhar fácil e não é bem assim. Eu e o Ricardinho temos uma treta antiga." O Santos começou no abafa. Aos 38 segundos, Robinho apareceu para cabecear na área. A Santista tentou equilibrar e conseguiu. Aos 7, Rico acertou a trave, mas estava impedido e a jogada foi anulada. A marcação do time visitante não aliviou, sobretudo no meio. Jogadores como Fábio Baiano e Ricardinho recebiam marcação individual. Foi duro escapar dos rivais. Robinho segurou demais a bola e fez graças. Os jogadores da Briosa permaneceram concentrados. Aos 20, Ronaldo, ex-Corinthians, fez boa defesa em conclusão de Deivid. Aos 37 anos, ele segue com o mesmo estilo dos tempos de Parque São Jorge. Distribuiu muitas broncas nos companheiros. O meia Ricardinho percebeu a fragilidade do seu time e, aos 22 minutos, deu uma bronca geral. Pediu atenção. Aos 26, Andradina cobrou escanteio no travessão. Oswaldo de Oliveira acordou seu time no intervalo. O Santos melhorou. Aos 2, Elano teve chance. Aos 3, Robinho fez 1 a 0, após receber passe de Fábio Baiano. O jogo mudou. A Briosa abriu sua defesa, afrouxou a marcação. O Santos avançou. As equipes tiveram chances de marcar, mas esbarraram nos goleiros. Aos 35, Mauro saiu mal em escanteio e a bola sobrou para Rico empatar: 1 a 1. O atacante ainda provocou o torcedor da Vila, querendo ouvir o seu silêncio.