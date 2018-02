Santos emperra e empata com Fortaleza A estréia de Nelsinho Baptista e do quadrado mágico terminou em zero. Para o Santos e para o Fortaleza. Muito pior para o Santos, que perdeu dois pontos em casa no momomento em que o campeonato se encaminha para seu terço final. Uma vitória do Inter neste sábado sobre o Fluminense deixará os gaúchos na liderança e seis pontos na frente do Santos. ?Não foi um resultado bom, mas foi apenas o primeiro jogo. Vamos melhorar?, disse Cláudio Pitbull. Na terça-feira o Santos recebe o São Caetano, que ontem venceu o Atlético-MG por 3 a 1. O jogo começou com o quadrado mágico do Santos ? Giovanni, Ricardinho, Cláudio Pitbull e Luizão ? mostrando muita técnica e vontade de definir logo a partida. O primeiro lance chegou com menos de dois minutos. Giovanni tocou de calcanhar para Paulo César, que lançou Cláudio Pitbull. O chute cruzado passou perto e Luizão chegou atasado. Aos oito, Giovanni ajeitou de peito para Luizão, mas Bosco se antecipou e impediu que a bola chegasse ao matador. Depois de dez minutos o quadrado do Fortaleza, que não tem nada de mágico, equilibrou o jogo. Com três volantes ? Dude, Erandir e Hernani ? fortes na marcação e com boa saída de bola, o Santos passou a ter dificuldades. Aos 11 minutos, Alex Afonso recebeu na área e não conseguiu a virada. Aos 14, Chiquinho chutou de longe, para fora. E aos 18 Alex Afonso chutou para fora. Apesar do bom posicionamento do Fortaleza, o Santos continuava dono das maiores oportunidades. Algo normal para quem conta com Giovanni. Aos 22 minutos, ele desviou com a cabeça um cruzamento de Kléber e serviu Luizão, que chutou forte, para fora. Luizão passou para Cláudio Pitbull, aos 27 minutos, mas ele errou. E, aos 30, Giovanni errou uma tentativa de bicicleta. Houve ainda alguns contra-ataques do Fortaleza e uma cobrança de falta de Ricardinho, que foi para fora. Domínio do Santos, mas a certeza de que o adversário era um time bem montado. Nada de bobo. O segundo tempo foi pior para o Santos. Giovanni cansou-se e saiu. Luizão cansou-se e saiu. As melhores chances foram com Cláudio Pitbull, mas nada de gol. E à torcida, que ansiosamente esperava pelo quadrado mágico, restou incentivar Geílson e Basílio. Talvez as mudanças de comando e de jogadores tenham sido muito precipitadas.