Santos empresta atacante Moraes para a Ponte Preta

O atacante Moraes, que pertence ao Santos, foi contratado pela Ponte Preta para a disputa da Série B do Brasileirão. O jogador de 21 anos foi o autor do gol que deu o bicampeonato paulista ao Santos em 2007, mas vinha tendo poucas oportunidades com o técnico Emerson Leão. "Não estava atuando no Santos e quero aproveitar a chance para mostrar meu futebol na Ponte Preta. Apesar de não estar jogando nos últimos tempos, continuei treinando bem diariamente e estou pronto para jogar quando o treinador quiser", afirmou Moraes. O gerente de futebol Cláudio Henrique Albuquerque afirmou que a contratação do jogador atendeu a um pedido do treinador da Ponte Preta. "O técnico Sérgio Guedes solicitou nominalmente pelo atacante Moraes e a Ponte Preta foi atrás. O jogador veio por empréstimo e estamos certos de que será um excelente acréscimo ao elenco", explicou. Albuquerque negou que com o empréstimo de Moraes, a Ponte Preta vá facilitar a transferência de Eduardo Arroz para o Santos. "Surgiu um boato de que em troca do jogador faríamos negócio com o Eduardo Arroz, o que não é verdade. Arroz é jogador da Ponte Preta. E agora Mores também.".