Santos empresta Jerri ao Figueirense No mesmo dia em que pediu rescisão do contrato (vai até julho do ano que vem) e não ser atendido, Jerri foi emprestado, até o final do Campeonato Brasileiro, ao Figueirense. Quinta-feira à noite, O clube de Santa Catarina telefonou para Leão que aceitou liberar o jogador. O acordo foi fechado logo em seguida, com o presidente santista, Marcelo Teixeira.