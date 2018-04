Santos empresta Tiago Luís para o União Leiria

A diretoria do Santos anunciou nesta segunda-feira o empréstimo do atacante Tiago Luís para o União Leiria, que disputa a primeira divisão de Portugal, até o dia 30 de maio de 2010. Promessa do time da Baixada, jogador de 20 anos tem uma multa rescisória estipulada em 30 milhões de euros (aproximadamente R$ 80 milhões).

Tiago Luís se destacou pelo Santos na Copa São Paulo de Juniores em 2008, em que marcou oito gols. Por isso, foi promovido ao time profissional em seguida, tendo feito seu primeiro gol pela equipe na estreia, em um triunfo por 2 a 0 sobre o Bragantino.

O atacante, porém, não conseguiu se firmar no Santos. Ele disputou 30 partidas pela equipe, a maioria delas entrando durante o segundo tempo. Com contrato até o dia 27 de janeiro de 2013, Tiago Luís deixa o time da Baixada com a esperança de adquirir mais experiência em Portugal para ser mais aproveitando em seu retorno ao Brasil.