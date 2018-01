Santos encaminha acerto com Leandro Donizete, que deve assinar por três anos

O Santos encaminhou o acerto com o volante Leandro Donizete, que não renovará seu vínculo com o Atlético-MG. A assinatura do contrato por três anos será feita apenas no ano que vem - o Santos se reapresenta no dia 11 de janeiro. O clube da Vila Belmiro só espera o fim do contrato com o Atlético-MG para definir a contratação.

O jogador não renovou com o Atlético-MG por conta do tempo de contrato. O time mineiro ofereceu um novo vínculo apenas até o fim de 2017, enquanto Leandro Donizete queria pelo menos mais dois anos de acordo para seguir defendendo a equipe de Belo Horizonte.

Indicado pelo técnico Dorival Junior, o jogador deverá chegar para disputar posição em um setor "congestionado". Atualmente, o Santos conta em seu elenco com os volantes Thiago Maia, Renato, Yuri, Alison e Fernando Medeiros. O negócio, prestes a ser oficializado, foi considerado uma "oportunidade" pela diretoria alvinegra.

Leandro Donizete foi um pedido de Dorival Júnior, responsável por levá-lo da Ferroviária para o Coritiba em 2008. Em outras ocasiões, o treinador já havia solicitado a contratação. Agora, o Santos procura um zagueiro, um meia, um ponta e um centroavante. "Até o início da temporada, queremos contar com seis ou sete novos jogadores", disse o presidente Modesto Roma Junior.

O clube, que em 2016 festejou o título paulista e foi vice-campeão brasileiro, já acertou as contratações de Cleber, Matheus Ribeiro e Vladimir Hernández para a próxima temporada.