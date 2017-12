Santos encara assédio de clubes europeus Para os dirigentes santistas, o assédio de clubes europeus já era esperado e a notícia de que um emissário da Inter de Milão estava na Vila Belmiro para ver de perto o futebol de Diego não causou surpresa. "No mês que vem começa a temporada de contratações e todos estão de olho em nossos atletas", disse o diretor de futebol do Santos, Francisco Lopes. Ele não esteve com o representante do clube italiano e não sabia de sua presença no estádio. "Mas isso é normal, as pessoas assistem à partida, observam os jogadores, tiram suas conclusões sem passar pela diretoria do clube", comentou, citando que esteve este mês na Europa e também foi assistir a alguns jogos. "Observei o futebol deles sem a intenção de contratar". Diego, Robinho, Alex, Elano. Essa lista vai mais longe e se o Santos abrir negociação, fecha logo um contrato de transferência. "Mas não é isso o que pretendemos", explicou Francisco Lopes, esclarecendo que o plano da diretoria é manter 80% do elenco para a próxima temporada, em que o time irá disputar as competições nacionais e a Libertadores novamente. "Vamos manter a base do time, mas isso não significa que se aparecer uma proposta que contemple o interesse do clube não possa haver alguma venda". Dessa forma, 20% do grupo não permanecerá na Vila Belmiro em 2004. Entre eles, os atletas que serão dispensados por não interessarem mais ao clube e, eventualmente, alguma transação de jogadores com clubes do exterior. "Ninguém é inegociável, mas o Santos não vai liberar seus craques por valores abaixo do que eles valem", comentou Francisco Lopes, lembrando que em junho o Tottenham ofereceu US$ 12 milhões por Diego e o presidente Marcelo Teixeira recusou a proposta. "Sabendo da situação dos clubes brasileiros, os europeus estão fazendo propostas muito baixas para levar nossos atletas e chegou a hora de os clube valorizarem seus profissionais", disse o diretor de futebol, que citou o exemplo de Kaká, vendido por US$ 8,5 milhões. "Qualquer transação com o Kaká hoje não sai por menos de US$ 30 milhões", estimou. Para Francisco Lopes, é natural que os clubes europeus estejam atrás dos atletas do Santos. "Esse time tem destaque internacional pelo que os jovens atletas estão fazendo"" comentou, citando o título brasileiro do ano passado, o vice na Libertadores e a boa performance no campeonato em andamento. "Vencer sete partidas consecutivas é uma marca muito forte, além de tudo o que nossos jogadores já mostraram". Por isso, entende que o Cruzeiro passará pelo mesmo processo. "São os dois times que se destacaram", finalizou. Se o Santos pode negociar alguns de seus atletas, a contratação de reforços já foi assegurada pelo presidente Marcelo Teixeira ao técnico Leão, caso ele vença as eleições. Um centroavante de ofício é a prioridade do clube e o treinador já indicou uma lista de jogadores que interessam. "O presidente Marcelo já disse que vai mexer no bolso para essa contratação", comentou o treinador. FUTEBOL - Os jogadores se reapresentam nesta terça-feira e começam a treinar para o jogo de domingo, contra o Goiás. O Santos não terá Paulo Almeida e Robinho nessa partida, pois irão cumprir suspensão automática pelo terceiro cartão amarelo. Leão deverá definir os substitutos nos treinos desta semana e, para a vaga do volante, poderá optar entre Daniel e Alexandre. Já para o lugar de Robinho, a coisa é mais complicada. Leão pode optar pelo centroavante William ou avançar um dos meias para compor o ataque com Fabiano.