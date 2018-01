Santos encara Cruzeiro como decisão Mesmo com todo o interesse concentrado na partida desta quarta-feira contra o São Caetano, pela Copa Sul-Americana, os jogadores do Santos não conseguem fugir da pergunta constante sobre o jogo de sábado, contra o Cruzeiro. ?O próximo jogo é sempre o mais difícil", disse o volante Renato, procurando disfarçar. Mas comenta, logo depois. ?Sabemos que toda partida neste campeonato de seis pontos é uma decisão e o confronto contra o Cruzeiro acaba sendo mais importante porque os dois times disputam a liderança." O lateral-esquerdo Léo concorda. ?É o primeiro dos clássicos de seis pontos pelo Brasileiro, mas o Santos tem que passar antes pelo São Caetano na Sul-Americana, torneio que também é importante para nós." Embora atribua uma grande importância ao jogo contra o Cruzeiro, Léo acha que é prematuro falar na conquista do título pelo vencedor. ?É muito cedo e tem gente brigando pelo título, como o São Paulo, o Coritiba e o Internacional", disse. ?Tem muito campeonato pela frente e pode haver surpresas." Renato entende que o vencedor da partida de sábado dará uma passo à frente para a conquista do campeonato. ?Quem vencer e conseguir manter uma regularidade, mas não pode ser apontado com virtual campeão." Segundo o volante, ?tem muitos jogos ainda no campeonato, mas esse contra o Cruzeiro é um dos mais importantes porque é um confronto direto e que esperamos vencer."