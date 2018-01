Santos encara Cruzeiro e aposta na primeira vitória fora de casa

Embalado pela classificação sobre o Corinthians na Copa do Brasil, o Santos quer derrotar o Cruzeiro no Mineirão e quebrar o último tabu da passagem atual de Dorival Junior pela Vila: vencer fora de casa pelo Campeonato Brasileiro. No primeiro turno, o time teve a pior campanha como visitante e não ganhou nenhuma partida.

O treinador não pretende mudar a estrutura da equipe por causa da ausência do atacante Gabriel (lesão muscular) e do meia Geuvânio (suspensão). Ele confirmou que Marquinhos Gabriel entrará em uma das vagas, mas manteve a dúvida entre Neto Berola e Leandro na outra alteração.

“O ideal seria perder no máximo uma peça. Confio nos jogadores que estão entrando nas duas posições. Vai entrar o Marquinhos Gabriel, e entra Leandro ou Neto Berola na outra função. São jogadores que têm mais ou menos as mesmas características”, disse Dorival.

Independentemente do esquema tático, o técnico afirma que o importante é a compactação da equipe. “Mudam só peças. O esquema não muda. O que pode é passar de um 4-3-3 em alguns momentos para um 4-5-1. Acho que isso tudo é jogo de números, mas o importante é que tenhamos uma equipe compacta”, afirmou Dorival.

A estratégia dos Santos deve ser a mesma dos últimos jogos: o contra-ataque. “O contra-ataque tem sido um ponto fundamental. A equipe tem tido muita velocidade e executado com velocidade as ações. Tem sido um fator que sempre surpreende os adversários”, planeja o treinador.

O atacante Ricardo Oliveira, artilheiro do Campeonato Brasileiro com 11 gols, afirma que a equipe tem ser a mesma dentro e fora da Vila. “Esse é o nosso próximo desafio. Mostrar a mesma personalidade dentro e fora da Vila Belmiro.”

Depois da eliminação para o Palmeiras, na Copa do Brasil, o treinador cruzeirense voltou a prometer que o time não será rebaixado. O Cruzeiro é o 15.º colocado, com 22 pontos em 20 jogos, apenas um ponto acima do Z-4.

“O Cruzeiro não vai cair, e nós vamos reagir. Este grupo não vai mudar e vai estar na primeira divisão no ano que vem. É promessa minha, de quem está no futebol há muito tempo. Tenho certeza pela minha competência”, disse o técnico Vanderlei Luxemburgo, que fez mistério sobre a escalação da equipe.

CRUZEIRO x SANTOS

CRUZEIRO - Fábio; Ceará, Bruno Rodrigo, Paulo André e Mena; Charles, Henrique, Fabrício; Alisson, Vinícius Araújo e Marquinhos (Arrascaeta). Técnico: Vanderlei Luxemburgo.

SANTOS - Vanderlei; Victor Ferraz, Gustavo Henrique, David Braz e Zeca; Thiago Maia, Renato, Lucas Lima e Marquinhos Gabriel; Ricardo Oliveira e Neto Berola. Técnico: Dorival Junior.

Juiz: Rodolpho Marques (PR)

Local: Mineirão

Horário: 18h30

Transmissão: SporTV