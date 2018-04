Santos encara o Flamengo com todos os titulares no Maracanã

Saem Felipe, Dionísio e Adriano; voltam Fábio Costa, Maldonado e Rodrigo Souto, além de Tabata, que tem chance de começar jogando. Com a nova formação, Vanderlei Luxemburgo espera que o time tenha o espírito de campeão que faltou no inesperado empate por 2 a 2 com o Atlético-MG, na ‘final’ contra o Flamengo-RJ, domingo à noite, no Maracanã. "Agora todos os jogos voltam ser decisivos", disse o irritado Luxemburgo após a partida. O técnico acreditava que mesmo com importantes desfalques o Santos conseguiria se impor, confirmando o retrospecto de vitórias na Vila Belmiro, dando um passo decisivo para conseguir a vaga para a Copa Libertadores de 2008. E pôs o time no ataque, com dois meias ofensivos e por pouco o resultado não foi um desastre. Com dois volantes inexperientes e dois meias armadores pouco afeitos à marcação, a equipe ficou exposta demais e com o gol contra de Marcelo logo aos 8 minutos do primeiro tempo, a situação se agravou. O Atlético-MG só não decidiu o jogo no primeiro tempo porque Luxemburgo passou Kléber para o meio-de-campo e deslocou Dionísio para a lateral-esquerda, onde o seu rendimento não é tão bom quanto na direita. Mais uma vez, como na maioria dos últimos jogos, o time só reagiu no segundo tempo, com a saída de Petkovic, que tem sido um jogador perdido entre o meio-de-campo e o ataque e que quando perde a bola não demonstra disposição para voltar para marcar. E outra vez o time não conseguiu desenvolver um bom futebol com Pedrinho e Petkovic juntos na armação, embora Luxemburgo tenha considerado o ex-meia do Palmeiras o melhor do jogo. Com o retorno de Maldonado e Rodrigo Souto, que formam a melhor dupla de volante do futebol brasileiro, na avaliação de Luxemburgo, os problemas defensivos devem desaparecer. Outro fator que pode dar maior segurança à zaga é a volta de Fábio Costa, habituado a orientar os companheiros, no lugar do inseguro Felipe, que disputou domingo o seu primeiro jogo na temporada. Com o empate de domingo, o que parecia certo voltou a ficar indefinido. Luxemburgo projetava somar os três pontos contra o Atlético-MG, para ficar a apenas uma vitória, em três jogos, da classificação para a Copa Libertadores. Agora, a equipe vai enfrentar o Flamengo precisando da vitória e apoiado pelo Maracanã lotado, tendo de vencer para não se complicar nas duas rodadas finais. Na volta aos treinos nesta terça-feira pela manhã, Fábio Costa já deve ser liberado pelos médicos para trabalhar no campo. O capitão santista está na fase final do tratamento para se recuperar de uma pancada nas costas que sofreu na partida contra o Náutico. Maldonado, outra vez convocado para atuar pela Seleção Chilena nas Eliminatórias da Copa de 2010, treina com bola desde o fim da semana passada e está pronto para voltar. Zaga sofre com cartões O cartão amarelo que recebeu contra o Atlético-MG, foi o 10.º de Domingos no Campeonato Brasileiro. O seu companheiro de zaga, Adaílton, ganha disparado: foram três vermelhos e seis amarelos, além da suspensão de quatro jogos por uma falta violenta cometida na partida contra o Vasco da Gama. Marcos Aurélio pode sair O contrato de Marcos Aurélio termina no dia 31 de dezembro e até o momento os dirigentes não o procuraram para tratar da renovação. Como o seu prestígio com Luxemburgo caiu muito ultimamente, não será surpresa se ele for incluído em alguma negociação.