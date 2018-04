Santos encara outra decisão por vaga na Libertadores Muda apenas o adversário, mas a obrigação é mesma a cada rodada: vencer para se manter vivo na luta pela classificação à Copa Libertadores da América de 2010. Essa é a saga do Santos no restante do Campeonato Brasileiro. Neste domingo, às 18h30, na Vila Belmiro, será contra o Botafogo, um dos clubes mais ameaçados de cair para a Série B do próximo ano e que conseguiu a sua primeira vitória sob o comando de Estevam Soares diante do Atlético Paranaense, pela Copa Sul-Americana, o que dá ao mandante a condição de favorito.