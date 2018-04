Santos encara seu primeiro desafio sem Neymar

Para amenizar o impacto provocado pela perda de Neymar, a diretoria santista admite que já negocia com o Milan para repatriar o atacante Robinho pela segunda vez. Também estão bem cotados no clube os nomes do atacante Nilmar, que pretende deixar o Al-Rayyan, do Catar, e do meia Diego, ídolo da geração de 2002 no Santos, que atualmente joga no Wolfsburg, da Alemanha.

Enquanto os reforços de primeira linha não chegam, Muricy terá de mostrar a sua capacidade como treinador para fazer o Santos jogar bem com o elenco que tem à disposição. O jogador escolhido por ele para substituir Neymar foi o argentino Pato Rodríguez, que terá a missão de puxar os contra-ataques pelo lado esquerdo. Seu companheiro de ataque será William José, que veio do Grêmio e estreia nesta quarta-feira com a camisa santista.

O atacante Henrique, que veio do Mogi Mirim depois do Paulistão, não aproveitou as oportunidades que recebeu contra Joinville (pela Copa do Brasil) e Flamengo. Assim, deverá ficar na reserva. E a promessa Gabriel, de apenas 16 anos, mostrou no empate do último domingo, quando fez seu primeiro jogo oficial como profissional, que ainda não está pronto para ser titular.

"O Neymar vai fazer muita falta, como faria se saísse de qualquer time do mundo", opinou William José, que foi apresentado pelo clube na terça-feira. "Sem ele, a responsabilidade passa a ser de todos. Estou feliz por ter chegado ao Santos e vou trabalhar para fazer gols e ajudar o time a ganhar títulos."

Pela primeira vez neste ano, Muricy realizou na terça-feira o treino técnico para escalar a equipe com a presença dos jornalistas, abandonando o recurso do trabalho secreto. Além de Pato Rodríguez e William José, o Santos terá outras duas novidades: o zagueiro Gustavo Henrique vai substituir Edu Dracena, que está em tratamento para se recuperar de tendinite patelar no joelho direito, e o lateral-esquerdo Émerson Palmieri entra no time para que Léo tenha um descanso.

Pelo que se viu no treino de terça-feira, o time vai jogar com duas linhas de quatro jogadores, para tentar neutralizar o meio-de-campo do Botafogo. Como a marcação não é o ponto forte dos laterais Galhardo e Émerson Palmieri, os volantes Arouca e Cícero terão a missão de ajudar Renê Júnior na proteção à defesa.